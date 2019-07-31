Экономика

Сбербанк закрыл сделку по продаже своей турецкой дочерней компанииЭхо Москвы 16:03

Контрольный пакет акций "Денизбанка" продан кредитному учреждению из Арабских Эмиратов. Выручка от продажи составила более 170-ти миллиардов рублей, - сообщают в Сбербанке.
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Сбербанк ушел из Турции

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Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкого Denizbank

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Предварительный отрицательный эффект от продажи DenizBank на прибыль Сбербанка оценивается в 70 млрд руб

Финмаркет09:46

Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank

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Сбербанк продал свою турецкую «дочку» за $5 млрд из-за санкций

РБК08:54

Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки»

ТАСС07:27
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Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
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Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

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«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
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По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено в 18:13
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США может запретить аддиктивность в соцсетях

В США сенатором Джошем Хоули подготовлен законопроект, который призван оградить пользователей интернета от аддиктивных функций многих онлайн-сервисов, в первую очередь соцсетей.
Обновлено в 03:54
Космос

Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
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Общество

Леонардо Ди Каприо обеспокоен пожарами в Сибири

В ролике упоминается и бедственное положение Сибири: "Шлейф дыма от огромных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".
Обновлено в 02:35
Здоровье

В Новгородской области выявлен еще один случай африканской чумы свиней

В Новгородской области выявлен еще один, уже третий за месяц, случай африканской чумы свиней. В тревожную зону попал Шимский район.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей

В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
Обновлено в 09:50
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
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Главный тренер «Ромы» Фонсека не намерен расставаться с Джеко и хочет купить центрального защитника

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Эдина Джеко.
Обновлено в 20:06
Космос

Один из лунных частников отказался от доставки грузов NASA

Обновлено вчера в 05:46
Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
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«Наполи» предложит «Кристал Пэлас» свыше 65 млн евро за Заа

Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.
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Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Происшествия

В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Политика

Медведев пообещал выделить деньги на тушение пожаров в Сибири

Средства будут направлены на увеличение ресурсов, которые привлечены к ликвидации пожаров в Сибири.
Обновлено в 14:24
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Тульский «Арсенал» вылетел на матч в Баку

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Происшествия

В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами

Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
Обновлено в 14:34
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ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
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Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»

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В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России

В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено в 05:27
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
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Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
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Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел

Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем.
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