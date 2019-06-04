Технологии

Сбербанк закрыл сделку по приобретению Rabota.ruTelecomDaily 05:40

Сбербанк объявил о том, что закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Сбербанк займется «работой» О покупке сервиса банк сообщал в начале апреля этого года. Теперь интернет-портал вошел в экосистему банка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк закрыл сделку по приобретению Rabota.ru

TelecomDaily05:40

Сбербанк закрыл сделку по приобретению сервиса Rabota.ru

Rambler News Service05:27

Сбербанк закрыл сделку по покупке сервиса Rabota.ru

ТАСС05:32

Сбербанк купил кадровый портал Rabota.ru

Интерфакс05:40

Rabota.ru теперь принадлежит группе компаний Сбербанка

ГЛАС.RU07:22

Как найти работу мечты в Абакане

Хакасия03:38

Сбербанк завершил сделку по приобретению Rabota.ru

DP.RU05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Общество

Рекордная жара ожидается в Москве в выходные

Обновлено в 07:07
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июне

Обновлено в 07:01
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Кино

Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Обновлено вчера в 18:11
Религия

Афон попросил украинцев предъявить справку от каноничной УПЦ

Игумены афонских монастырей просят украинских паломников показывать справки о принадлежность к канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте УПЦ.
Обновлено в 08:45
Космос

Робот Федор не войдет в отряд космонавтов в полете на МКС

Обновлено вчера в 09:06
Игры

Коммунисты потребовали запретить игру «Секс со Сталиным»

В сервисе по распространению игр и программ Steam появился анонс игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»).
Обновлено в 08:47
Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 04:19
Авто

LADA предложит поклонникам марки XRAY с вариатором

Фото: Официальный сайт бренда LADA в России Согласно сообщению сайта «Авторевю» в базе Росстандарта, являющейся открытой, появилось Одобрение типа транспортного средства на LADA XRAY с вариатором.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Технологии

Союз автостраховщиков выпустил обновление приложения для фиксации ДТП

Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил обновление мобильного приложения "ДТП.Европротокол" для фиксации дорожных происшествий - его функционал интегрировался с приложениями страховщиков ОСАГО, также изменился способ авторизации, сообщили в РСА.
Обновлено в 07:36
Политика

Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле

Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом

Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Единоборства

Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Ольга Жарикова вышла замуж после скандала с избиением

Ольга Жарикова официально вышла замуж за бойфренда Виктора Соловьева, которого еще недавно обвиняла в агрессивном поведении.
Обновлено в 08:30
Финансы

Рубль получил поддержку и укрепляется

Рубль 4 июня укрепляется, по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

48-летняя Анита Цой собирается рожать

Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Политика

Путин открыл памятник узникам концлагерей

Обновлено в 08:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное