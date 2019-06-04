Технологии
Сбербанк закрыл сделку по приобретению Rabota.ruTelecomDaily 05:40
Сбербанк объявил о том, что закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Сбербанк займется «работой» О покупке сервиса банк сообщал в начале апреля этого года. Теперь интернет-портал вошел в экосистему банка.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Общество
Рекордная жара ожидается в Москве в выходные
Обновлено в 07:07
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Транспорт
Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить
Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в июне
Обновлено в 07:01
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Кино
Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 18:11
Религия
Афон попросил украинцев предъявить справку от каноничной УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников показывать справки о принадлежность к канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте УПЦ.
Обновлено в 08:45
Космос
Робот Федор не войдет в отряд космонавтов в полете на МКС
Обновлено вчера в 09:06
Игры
Коммунисты потребовали запретить игру «Секс со Сталиным»
В сервисе по распространению игр и программ Steam появился анонс игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»).
Обновлено в 08:47
Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на треть
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Авто
LADA предложит поклонникам марки XRAY с вариатором
Фото: Официальный сайт бренда LADA в России Согласно сообщению сайта «Авторевю» в базе Росстандарта, являющейся открытой, появилось Одобрение типа транспортного средства на LADA XRAY с вариатором.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Технологии
Союз автостраховщиков выпустил обновление приложения для фиксации ДТП
Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил обновление мобильного приложения "ДТП.Европротокол" для фиксации дорожных происшествий - его функционал интегрировался с приложениями страховщиков ОСАГО, также изменился способ авторизации, сообщили в РСА.
Обновлено в 07:36
Политика
Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле
Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
В поселке Поварово Солнечногорского района Подмосковья убили директора торгового центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Единоборства
Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике
Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Ольга Жарикова вышла замуж после скандала с избиением
Ольга Жарикова официально вышла замуж за бойфренда Виктора Соловьева, которого еще недавно обвиняла в агрессивном поведении.
Обновлено в 08:30
Финансы
Рубль получил поддержку и укрепляется
Рубль 4 июня укрепляется, по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
48-летняя Анита Цой собирается рожать
Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин открыл памятник узникам концлагерей
Обновлено в 08:22