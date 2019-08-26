Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно.
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Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Коммерсантъ12:24

Сбербанк стал совладельцем Rambler Group

Rambler News Service11:32

Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию крупнейшей компании на российском рынке медиа и развлечений

Газета.Ru11:34

Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию компании в сфере медиа и развлечений

ТАСС11:32

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

Интерфакс12:06

Сбербанк и Rambler Group отчитались о создании лидера рынка медиа и развлечений

Lenta.ru11:31

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

РБК11:00
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Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Google назвала дату релиза обновленной версии Android

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Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

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