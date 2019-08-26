Экономика
ИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно.
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Гаджеты
На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Общество
Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Финансы
Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Армия и оружие
Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским»
К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Интерфакс 03:31
Армия и оружие
Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале
На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Футбол
«Интер» разгромил «Лечче» на старте Серии А
ProstoProSport 16:42
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
ЛигаNews.net 24 августа в 14:51
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов граждан
Путин привёл статистические данные, свидетельствующие о том, что в течение первого полугодия текущего года валовой внутренний продукт страны увеличился на 0,7 %, а рост в промышленном секторе за 7 месяцев составил 2,6 %. По мнению президента, следует обеспечить более устойчивый и динамичный экономический рост.
Ореанда-Новости 07:42
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Культура
Названы участники церемонии вручения MTV Music Awards
В Ньюарке 27 августа пройдет торжественная церемония вручения MTV Music Awards. Откроет мероприятие выступление Тейлор Свифт.
Культуромания 16:33
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Гаджеты
Realme анонсировала новую линейку смартфонов
Всего опубликовали два тизера, где на одном показали динозавра в яйце, а на втором представлена карта дама червей и конверт.
Astera 11:48
Музыка
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи
На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Культуромания 01:35
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47