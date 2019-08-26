Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно.
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Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

Интерфакс12:06

Сбербанк и Rambler Group отчитались о создании лидера рынка медиа и развлечений

Lenta.ru11:31

Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию крупнейшей компании на российском рынке медиа и развлечений

Газета.Ru11:34

Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия

ТАСС11:32

Сбербанк стал совладельцем Rambler Group

Rambler News Service11:32

Сбербанк стал совладельцем Rambler Group

АБН11:54

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

РБК11:00
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Происшествия

В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида

Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль.
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Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

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Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
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Общество

Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
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Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Армия и оружие

В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы

Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь

В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
ГЛАС.RU вчера в 12:01
Происшествия

В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом

На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
ТАСС вчера в 19:00
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Общество

ФБК: подмосковную дачу вице-мэра Москвы Александра Горбенко за 500 миллионов рублей засекретили

Что еще известно: Александр Горбенко работает заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам региональной безопасности и информационной политики.
Snob.ru 12:06
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

REGNUM 06:24
Происшествия

РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
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Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Общество

В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

Российская газета 09:42
Происшествия

В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами

Российская газета 11:11
Армия и оружие

Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений

Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Парламентская газета 04:39
Политика

Касамара отказалась от дебатов с Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Армия и оружие

Боевики в Сирии заявили, что сбили российский БПЛА «Орлан-10»

Речь идёт о российском разведывательном беспилотнике «Орлан-10». Боевики, разместившие в сети ролик, утверждают, что БПЛА ими был сбит.
Военное обозрение 11:37
Политика

На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»

Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Гаджеты

В США усомнились в способности Apple уйти из Китая

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обратился к американским компаниям с призывом уйти из Китая на фоне продолжающейся торговой войны Вашингтона и Пекина.
Rambler News Service 11:04
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Общество

Умер старейший подводник России

На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
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Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
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Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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