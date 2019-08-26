Экономика
ИнтерфаксСбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно.
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Происшествия
В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида
Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль.
ТАСС 11:34
Политика
Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии
RT на русском 01:25
Музыка
Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Lenta.ru 01:34
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Армия и оружие
В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы
Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну состоится в ближайшую субботу, мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Российского исторического общества.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
ГЛАС.RU вчера в 12:01
Происшествия
В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом
На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
ТАСС вчера в 19:00
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Общество
ФБК: подмосковную дачу вице-мэра Москвы Александра Горбенко за 500 миллионов рублей засекретили
Что еще известно: Александр Горбенко работает заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам региональной безопасности и информационной политики.
Snob.ru 12:06
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Российская газета 09:42
Происшествия
В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами
Российская газета 11:11
Армия и оружие
Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений
Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Парламентская газета 04:39
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Армия и оружие
Боевики в Сирии заявили, что сбили российский БПЛА «Орлан-10»
Речь идёт о российском разведывательном беспилотнике «Орлан-10». Боевики, разместившие в сети ролик, утверждают, что БПЛА ими был сбит.
Военное обозрение 11:37
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Гаджеты
В США усомнились в способности Apple уйти из Китая
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обратился к американским компаниям с призывом уйти из Китая на фоне продолжающейся торговой войны Вашингтона и Пекина.
Rambler News Service 11:04
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53