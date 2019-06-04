Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке сервиса Rabota.ruТАСС 05:32
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, интернет-портал вошел в экосистему банка, что позволит создать масштабного игрока рынка на базе существующей компании.
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Транспорт
Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»
Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с Щехурой
«Трактор» расторг контракт с форвардом Полом Щехурой по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 06:40
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Политика
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
Обновлено в 03:15
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Авто
Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России
Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Наука
Учёные: белое и красное мясо повышают уровень холестерина одинаково
Американские учёные из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Здоровье
Минздрав ответил на претензии аудиторов по зарплатам медиков
Министерство приводит данные Росстата, согласно которым в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах, а по зарплате младшего медперсонала — в 81 регионе.
Обновлено вчера в 15:16
Кино
Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В День России Кремль будет закрыт для посещения
В связи с проведением государственных мероприятий в Дени России 12 июня Московский кремль будет закрыт для посетителей.
Обновлено в 06:35
Политика
Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:22
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Сечин сообщил об ущербе имиджу России от российской загрязненной нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу "Дружба" в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.
Обновлено в 06:37
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика
В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Музыка
Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером
Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Обыски проходят в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске
В здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги сотрудники силовых ведомств проводят обыски.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США
На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Обновлено в 05:32
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44