Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке сервиса Rabota.ruТАСС 05:32
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, интернет-портал вошел в экосистему банка, что позволит создать масштабного игрока рынка на базе существующей компании.
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Наука
Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти
В результате было обнаружено, что эта если эта мутация унаследована от обоих родителей, она повышает риск смерти почти на 20%.
Обновлено в 06:07
Общество
Московский Кремль закроют для посетителей в День России
Московский Кремль будет закрыт для посещения 12 июня из-за празднования Дня России, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Общество
Кремль отреагировал на запрос ключей шифрования у «Яндекса»
Вопрос о запросе ФСБ ключей шифрования у компании «Яндекс» находится вне компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:29
Футбол
Артем Дзюба «примерил» на себя купальник после финала Лиги чемпионов
Представители программы на своей официальной странице в Twitter пошутили над выходной модели, опубликовав фотографии российских футболистов в купальниках.
Обновлено в 05:35
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Наука
В Африке нашли древнейшие орудия, сделанные человеком
Ученые предположили, что древние племена, жившие в разных областях Африки, изобрели первые каменные орудия независимо друг от друга.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Boeing 737 готовится к экстренной посадке во Внуково
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 готовится к экстренной посадке во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Общество
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Общество
Три саратовских предприятия предупредили о сокращении 1400 сотрудников
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области прокомментировало ИА "Взгляд-инфо" ситуацию на рынке труда, связанную с сокращениями работников на крупных предприятиях.
Обновлено в 02:12
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Представлен новый Apple Mac Pro
Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Ранее сообщалось, что трасса Джубга — Сочи и высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный не вошли в инфраструктурный план на период до 2024 года.
Обновлено в 04:27
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Религия
Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю).
Обновлено вчера в 17:54
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Кино
Тарантино снимет фильм про Джанго и Зорро
Обновлено в 03:26
Авто
Стали известны цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross
Стандартное оснащение нового Citroen C5 Aircross, предусмотренное в базовой версии Live, включает: новую подвеску Progressive Hydraulic Cushions, шесть подушек безопасности, защиту картера двигателя, датчики давления в шинах, а также системы помощи при экстренном торможении и трогании на уклоне.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста
В Мурманской области завели уголовное дело после кражи 56 т металлических конструкций балочного сварного пролета моста через реку Умбу.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56