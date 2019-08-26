Экономика
iReactorСбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% акций Rambler Group
Как уточняется, в результате сделки доля Александра Мамута была снижена до 46,5%, доля Era Capital — до 7%. При этом сделка со Сбербанком позволит Rambler Group рассчитаться по долгам, заложенным по кредиту в банке "Траст". Ранее Сбербанк заявил об инвестициях в Rambler Group.
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Сбербанк и Rambler Group отчитались о создании лидера рынка медиа и развлечений
Lenta.ruвчера в 11:31
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
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Без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
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Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
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Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Авто
Новый Land Rover Defender заметили на съёмках фильма о Джеймсе Бонде
Уточняется, что автоновинку сфотографиловали в ходе съёмок очередного, 25-го фильма о Джеймсе Бонде.
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Футбол
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Бывший футболист Евгений Савин, который в настоящее время является популярным видеоблогером, признался, что в 2004 году, когда ему было 19 лет, он участвовал в договорном матче Кубка России.
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Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
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Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
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Военные учения охватили весь ЮФО
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Модульный смартфон FairPhone 3 вышел в новом дизайне
Голландская компания представляет третью версию своего устойчивого, модульного смартфона Fairphone 3 Устройство является более современным, чем его предшественник.
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Вышел трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»
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