Экономика

iReactoriReactorСбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% акций Rambler Group

Как уточняется, в результате сделки доля Александра Мамута была снижена до 46,5%, доля Era Capital — до 7%. При этом сделка со Сбербанком позволит Rambler Group рассчитаться по долгам, заложенным по кредиту в банке "Траст". Ранее Сбербанк заявил об инвестициях в Rambler Group.
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Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

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Газета.Ruвчера в 11:34

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

РБКвчера в 11:00
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