Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
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Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Коммерсантъ12:24

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

Интерфакс12:06

Сбербанк и Rambler Group отчитались о создании лидера рынка медиа и развлечений

Lenta.ru11:31

Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию компании в сфере медиа и развлечений

ТАСС11:32

Сбербанк стал совладельцем Rambler Group

Rambler News Service11:32

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Газета.Ru11:34

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

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