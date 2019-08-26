Экономика
КоммерсантъСбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
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Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
РИА Новости 11:01
Армия и оружие
ВВС Индии: сделаем все, чтобы ускорить покупку новых истребителей
Представители ВВС Индии заявили, что сделают все возможное, чтобы ускорить покупку новых истребителей.
REGNUM 06:38
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Происшествия
Аэропорт «Жуковский» создаст дополнительный контур защиты от птиц
Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома.
Интерфакс 08:40
Экономика
После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла прибыль на 7,9%
Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.
РБК 13:14
Происшествия
В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар
Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12
Футбол
Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн
По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.
Чемпионат 15:15
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Экономика
Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Экономика
На российский шельф могут пустить частные компании
На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Финансы
МЭР: ситуация с потребкредитованием становится социальной проблемой
Орешкин, в свою очередь, выражал опасение, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится в том же темпе.
Парламентская газета 16:28
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Теннис
Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Йоханны Конте в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 13:33
Армия и оружие
Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны
Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны.
РБК 13:55
Политика
Лавров рассказал о необратимости признания Абхазии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством.
News.ru 15:32
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Известия вчера в 22:06