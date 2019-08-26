Экономика
РБКСбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Размер инвестиций Сбербанк не объявлял, источники РБК в апреле говорили о 9 – 11 млрд руб. В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.
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Сбербанк и Rambler Group отчитались о создании лидера рынка медиа и развлечений
Lenta.ruвчера в 11:31
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Транспорт
Минтранс планирует субсидировать перелеты из «Жуковского» в ДФО
Минтранс предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток.
РЕН ТВ 02:57
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов
На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.
Взгляд.ру 03:08
Происшествия
В Сети появилось видео мощного торнадо в Испании
Непогода обрушилась и на столицу Испании. В Мадриде после ливня с градом улицы превратились в настоящие горные реки.
ТВ Центр 02:32
Экономика
Титов попросил Чайку решить проблему выплат по долгам Спецстроя
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой начать проверку использования бюджетных денег, которые по госконтрактам получили предприятия, которые были подчинены ликвидированному Федеральному агентству специального строительства (Спецстрой).
РБК 01:10
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
Известия вчера в 13:56
Общество
Автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге призвал к диалогу
Художник Покрас Лампас призвал к дискуссии, чтобы найти компромиссное решение по своей работе «Супрематический крест».
REGNUM вчера в 03:59
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Здоровье
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:27
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать аптеками, МФЦ и алкомаркетами
Около 85 миллиардов рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений.
Телеканал 360° 25 августа в 22:47
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Футбол
Бывший арбитр Уэбб смог попасть в бар только после того, как показал свою страницу в «Википедии»
Попасть в заведение англичанин, который ныне работает в США и помогает внедрять систему VAR, смог лишь после того, как показал свою страницу в «Википедии».
Sport24.ru 01:55
Авто
Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen
CarsWeek.ru вчера в 22:43
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости вчера в 16:41
Армия и оружие
В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда
В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда.
Известия вчера в 19:17
Происшествия
В Татарстане школьник продал стиральную машину, пока мамы не было дома
В Набережных Челнах 13-летний школьник продал через Интернет стиральную машину, пока его мамы не было дома.
Газета Кемерова 01:49
Наука
Говядина и мягкий сыр стали источниками устойчивой к антибиотикам сальмонеллы
Другим источником патогена оказался мексиканский сыр, который делают из непастеризованного коровьего или козьего молока.
N+1 02:29
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Политика
Волкер назвал дату встречи президентов Зеленского и Трампа
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал предполагаемую дату встречи президентов Украины и США.
РЕН ТВ 00:27
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28