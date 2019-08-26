Экономика
iReactorСбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% акций Rambler Group
Как уточняется, в результате сделки доля Александра Мамута была снижена до 46,5%, доля Era Capital — до 7%. При этом сделка со Сбербанком позволит Rambler Group рассчитаться по долгам, заложенным по кредиту в банке "Траст". Ранее Сбербанк заявил об инвестициях в Rambler Group.
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Сбербанк и Rambler Group отчитались о создании лидера рынка медиа и развлечений
Lenta.ruвчера в 11:31
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Экономика
Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Экономика
ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
Ведомости 05:09
Происшествия
Кадыров обвинил СМИ во лжи из-за чеченского прокурора с порошком
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что заместителя прокурора Шатойского района республики Дениса Хучиева никто не задерживал и тем более не обнаруживал у него наркотических веществ.
Московский Комсомолец 07:56
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Музыка
Во вторник стартует фестиваль Rap Koktebel
Двухдневный фестиваль Rap Koktebel стартует во вторник, 27 августа, на берегу Черного моря.
РИА Новости вчера в 07:01
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru вчера в 11:13
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Газета.Ru 07:17
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Футбол
В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку
В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.
МК-Спорт 06:42
Общество
Российское общество психиатров не признало наркотиком антидепрессант, из-за которого завели несколько уголовных дел
Российское общество психиатров (РОП) заявило, что антидепрессант бупропион, из-за которого было заведено несколько уголовных дел, не является наркотиком.
Новая газета 03:12
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Транспорт
В Волгограде началось строительство объездной дороги
Как сообщает «Волга-Каспий», строительство обходной трассы вокруг Волгограда назревало давно – через город, стоящий на пересечении крупных транспортных маршрутов регионального и федерального значения, ежедневно проезжают сотни большегрузов, тормозящих трафик и сильно нагружающих местные дороги.
Волга-Каспий 04:55
Происшествия
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Футбол
Савин признался, что принимал участие в договорном матче
Бывший российский футболист Евгений Савин отметил, что невольно стал участником договорного матча.
Евро-футбол.ру 08:05
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Наука
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Кино
Вышел трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»
Девятый сезон получил подзаголовок "1984" и, как видим, отрабатывает его по полной - тотальный слэшер-винтаж со всеми чекпоинтами, вплоть до карикатурности (чувства юмора Мерфи и Фэлчаку всегда было не занимать).
Российская газета 07:45
Технологии
На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего»
ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:40
Политика
ЦИК может распустить свой экспертный совет
Научно-экспертный совет при ЦИК был официально сформирован только в прошлом году, хотя привлекать экспертов к своей работе Памфилова начала сразу после того, как возглавила избирком в 2016 г. Тогда же был упразднен Общественный научно-методический консультативный совет, который возглавлял предыдущий председатель Владимир Чуров.
Ведомости 04:05
Политика
Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%
Новостной фронт вчера в 05:58