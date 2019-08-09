Экономика
Сбербанк захотел «Союзмультфильм»Lenta.ru 10:20
Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» планируют создать совместное предприятие (СП), в котором доля банка составит 80 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
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