Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

с чего всё началось

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» планируют создать совместное предприятие (СП), в котором доля банка составит 80 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

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