Экономика

Сбербанк захотел «Союзмультфильм»Lenta.ru 10:20

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» планируют создать совместное предприятие (СП), в котором доля банка составит 80 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
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с чего всё началось

Греф увлекся мультиками: Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Forbesвчера в 17:00

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Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

Ведомостивчера в 18:47

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URA.Ruвчера в 22:55

Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма

Интерфаксвчера в 21:08

Forbes: Сбербанк хочет купить 80% «Союзмультфильма»

ТАССвчера в 19:27

Сбербанк захотел «Союзмультфильм»

Lenta.ru10:20

Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»

РБКвчера в 17:04

«Россия может войти в топ-10 анимационных держав»: Юлиана Слащева о новой анимации, Грефе и русских диснейлендах

Forbesвчера в 17:02
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Вашингтон
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Huawei представила собственную операционную систему

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
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Политика

Звонок Путину: Зеленский удостоился американской похвалы

Тейлор назвал звонок Зеленского Путину и Макрону "очень смелым шагом", подчеркнув, что официальный Киев настойчиво ищет способы закончить войну на Донбассе – но на своих условиях.
Обновлено в 09:43
Общество

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Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.
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Общество

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Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
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Общество

В Петербурге отмечают 75-летие окончания Ленинградской битвы

Сегодня, 9 августа, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечают 75-ю годовщину окончания Ленинградской битвы в ходе Великой Отечественной войны.
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Происшествия

Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован

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Полузащитник «Страсбура» Сиссоко может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Страсбура» Ибраим Сиссоко может продолжить карьеру в «Спартаке».
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В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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Обновлено в 09:04
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
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20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство

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Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.
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По предварительной оценке ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по июль 2019 года вырос более чем в 1,6 раза.
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