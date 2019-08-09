Экономика
Сбербанк задумался о совместном предприятии с «Союзмультфильмом»REGNUM 02:40
Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Вашингтон
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