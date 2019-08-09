Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

с чего всё началось

Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации.

Сбербанк задумался о совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

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