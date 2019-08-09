Экономика

Сбербанк задумался о совместном предприятии с «Союзмультфильмом»REGNUM 02:40

Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации.
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с чего всё началось

Греф увлекся мультиками: Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
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