Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%Интерфакс 03:12
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»
Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 02:29
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
Обновлено в 01:46
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице
Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске.
Обновлено в 02:46
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Украинские боевики 8 раз нарушили «режим тишины» в ДНР 6 июня
Официальный представитель Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов доложил об обстановке в ДНР 6 июня.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ.
Обновлено в 01:39
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено 05 июня в 06:48
Кино
Назначена дата премьеры киноадаптации игры Uncharted
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Крейсер США «подрезал» российский корабль «Адмирал Виноградов»
Из-за неожиданных действий экипажа крейсера нашему противолодочному кораблю пришлось экстренно маневрировать.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Авто
GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Спорт
Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ
Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Авто
АвтоВАЗ заменит боковые указатели поворотов на Lada 4x4
В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса.
Обновлено в 02:01