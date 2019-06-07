Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%Интерфакс 03:12
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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