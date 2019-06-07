Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%Интерфакс 03:12
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
Футбол
«Ростов» подписал защитника «Тамбова» Чистякова
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом
Ленина отметила, что у них с Алибасовым какая-то кармическая связь.
Обновлено в 02:40
Политика
Кремль отказался «менять свое поведение» по совету Великобритании
Россия хочет наладить взаимовыгодные отношения с Великобританией, но «менять свое поведение» не будет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Авто
В России отзывают машины BMW X7
Представители Росстандарта сообщили о старте кампании по отзыву автомобилей модели BMW X7.
Обновлено в 09:18
Общество
Псковская и Архангельская области продолжат сотрудничество
Администрации Псковской и Архангельской областей продолжат сотрудничество.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне китайской пословицей
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Политика
Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»
Подольский районный суд по ходатайству главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
В Государственную думу внесен законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении пенсий.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Транспорт
Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов
Обновлено в 09:41
Экономика
Группа «Россети» представила единую бренд-архитектуру энергохолдинга
Российская группа «Россети» представила новую единую бренд-архитектуру энергохолдинга на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 03:23
ЖКХ
Жителям многоквартирных домов в Омске снизили тариф на вывоз мусора
На основании приказа РЭК Омской области норматив накопления ТКО для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,550 кг до 24,408 кг на одного человека.
Обновлено в 07:48
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» потушили
В Москве потушили пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» на юго-востоке города. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
Обновлено в 09:20
Авто
Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс»
Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».
Обновлено в 10:19
Экономика
Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа
6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%.
Обновлено в 06:44
Теннис
Вондроушева стала финалисткой «Ролан Гаррос»
Обновлено в 07:10
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца
Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.
Обновлено в 08:55
Авто
Названы самые защищённые от угона машины в РФ
Среднюю оценку получили также автомобили производителя Kia моделей Rio и Optima, Toyota RAV4, который в России пользуется большой популярностью, и Skoda Rapid.
Обновлено в 06:30
Кино
Проходящего реабилитацию Кита Харингтона отругали за стакан
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, кому принадлежал стаканчик кофе из Starbucks, случайно оставленный в кадре четвертой серии восьмого сезона.
Обновлено в 07:13