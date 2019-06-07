Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%Интерфакс 03:12
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Нумеролог заявила, что отравившегося Алибасова «хотели убрать»
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Россия не будет менять поведение по отношению к Лондону, заявил Песков
Россия не намерена менять поведение по отношению к Великобритании, Москва хочет взаимовыгодных отношений с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
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Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении легковушки и автокрана "КамАЗ" на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Обновлено в 01:38
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Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
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Шоу-бизнес
Адвокат Жорин опубликовал снимки с репетиции похорон Бари Алибасова
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Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
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Экономика
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Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
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Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
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Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
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