Сбербанк запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком» для развития линейки POS-продуктов. Сервис позволит покупателям оформлять POS-кредиты прямо на сайтах торговых партнеров, без участия их сотрудников или сотрудников госбанка.

Энергетика Энергетика Россия отказалась идти на уступки ОПЕК Россия не готова сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ больше, чем на 150 тысяч баррелей в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Экономика Экономика ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.

Энергетика Энергетика Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6% Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.

Экономика Экономика Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.

Финансы Финансы Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике Реальные доходы населения уже в конце 2018-го застопорились, данные розничной торговли еще более печальны, а в наступающем году даже ускоренная индексация пенсий не сможет обеспечить адекватный рост доходов.

Экономика Экономика Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве Москва преодолела кризисные явления 2014 года, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Экономика Экономика Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.

Экономика Экономика Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Энергетика Энергетика США впервые за 75 лет стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов США впервые за 75 лет (с 1943 г.) стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, передает Bloomberg со ссылкой на данные минэнерго страны.

Экономика Экономика Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует, рассказывали участники той встречи.

Финансы Финансы ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 декабря Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 декабря, составляет 66,7377 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Экономика Экономика Налог успеха: Минпромторг нашел 900 млрд для бюджета Ежегодно дополнительный доход бюджета может составить 900 млрд рублей, исходя из следующей предпосылки: при экспорте полезных ископаемых возврат НДС — 0%, при экспорте обработанного сырья — 50%.

Экономика Экономика В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.

Экономика Экономика Совет ЕЭК принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).