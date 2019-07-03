Экономика

Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»Коммерсантъ 03:32

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет. Эти деньги пойдут на полную реконструкцию столичного спорткомплекса (СК) «Олимпийский», говорится в пресс-релизе банка.
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Сбербанк выдаст кредит на 39 млрд рублей для реконструкции СК «Олимпийский»

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Комплекс за 39 млрд. Как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

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Сбербанк выдаст кредит в 39 млрд рублей на реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский»

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