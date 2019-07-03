Экономика
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»Коммерсантъ 03:32
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет. Эти деньги пойдут на полную реконструкцию столичного спорткомплекса (СК) «Олимпийский», говорится в пресс-релизе банка.
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Путин прокомментировал гибель подводников
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
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Обновлено в 03:25
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Ирина Винер-Усманова раскрыла секрет мамы Алины Кабаевой
Ирина Винер-Усманова приняла участие в передаче "Мой герой", выходящей на телеканале "ТВ Центр".
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Экономика
Газпромбанк начал выпуск «умных» банковских карт
Ставка повышенного кэшбэка по «умным картам» Газпромбанка зависит от типа карты («Универсальная» или «Премиум») и общей суммы трат клиента в течение месяца.
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Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
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Обновлено в 02:10
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
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Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
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Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
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Названы самые популярные автомобили в России по цене до 2 млн рублей
Эксперты из «АвтоСТАТа» решили опубликовать список наиболее популярных авто в РФ стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
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Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане
Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика
Волкер оценил «четкую приверженность» Зеленского миру в Донбассе
«Отличная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским — четкая приверженность миру в Донбассе, но Россия должна внести свой вклад», — написал американский дипломат.
Обновлено в 03:07
Энергетика
Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке
Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Экономика
Wildberries сообщила о росте продаж почти на 80%
По итогам первого полугодия 2019 года продажи онлайн-ретейлера Wildberries составили 85 млрд рублей.
Обновлено в 04:33
Здоровье
В Чувашии объяснили снижение численности населения «комплексом факторов»
«Динамика численности населения определяется комплексом факторов, основными из которых являются естественное движение населения (рождаемость, смертность), состояние внутренних и межрегиональных миграционных процессов, социально-экономическая привлекательность административных территорий», — говорят в минздраве Чувашии.
Обновлено в 01:21
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
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Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
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Происшествия
В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию
Девять человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время проведения VII Спортивных игр народов Якутии, которые проходят в селе Амга.
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Каникулы в спандексе: Человек-паук прилетает в Европу
Обновлено в 03:40