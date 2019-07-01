Общество
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»Коммерсантъ 03:32
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет. Эти деньги пойдут на полную реконструкцию столичного спорткомплекса (СК) «Олимпийский», говорится в пресс-релизе банка.
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