Экономика
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»Коммерсантъ 03:32
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет. Эти деньги пойдут на полную реконструкцию столичного спорткомплекса (СК) «Олимпийский», говорится в пресс-релизе банка.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:42, Вашингтон
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд
Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
Путин обсудит с правительством свои поручения по итогам прямой линии
"Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам прямой линии", - отметил представитель Кремля.
Обновлено в 05:25
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Транспорт
От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11
В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Жители Земли смогут увидеть полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 13:30
Наука
В России создан прототип самолета с композитным крылом
Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
Гидрометцентр обозначает уровень опасности таких погодных явлений как желтый - "погода потенциально опасна".
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Хоккей
Артемия Панарина аплодисментами встретили в расположении «Рейнджерс»
По всем законам бизнеса в продажу немедленно требовалось запустить партию атрибутики с фамилией Панарина, а заодно и сделать форму для самого форварда, что также было продемонстрировано клубом.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Технологии
«Лаборатория Касперского» продолжит помогать Интерполу расследовать киберпреступления
Компания первой из производителей защитных решений стала предоставлять правоохранительным органам бесплатный сервис для расширения знания о формировании отчетов «Лаборатории Касперского» и борьбе с их помощью с киберпреступлениями и сложными киберугрозами.
Обновлено в 05:11
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам идеальную фигуру после родов
Саша Савельева, российская певица, в начале весны стала матерью, однако ей удалось довольно быстро вернуть своей фигуре былую стройность, чем она недавно похвасталась перед фанатами, представ перед ними в нижнем белье.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Происшествия
Названа причина гибели российских моряков на подлодке ВМФ
Первого июля на подлодке МВФ АС-31 погибло 14 моряков, еще 11 удалось спасти.
Обновлено в 00:32
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25