Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет. Эти деньги пойдут на полную реконструкцию столичного спорткомплекса (СК) «Олимпийский», говорится в пресс-релизе банка.

Политика Шойгу распорядился вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара «Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Политика Путин освободил от должностей трех генералов Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Шоу-бизнес Анджелину Джоли снова госпитализировали По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.

Политика В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Кино Умер актер и режиссер Василий Панин Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.

Происшествия В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.

Общество Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.

Армия и оружие В США штурмовик сбросил бомбы после столкновения с птицей Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II выпустил три учебных боеприпаса BDU-33 в небе над Флоридой после столкновения с птицей, сообщается 3 июля на на сайте военной базы США Moody.

Футбол Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Политика В партии СДПГ выступили против назначения фон дер Ляйен главой Еврокомиссии Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), экс-министр юстиции Катарина Барли в интервью телеканалу ZDF заявила, что ее коллеги по фракции не будут голосовать за назначение фон дер Ляйен.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Здоровье Минздрав назвал причины смертности женщин в России Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Происшествия Марш в поддержку сестер Хачатурян не разрешили в Москве Московская мэрия отказалась давать официальное разрешение на проведение марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Станислав Садальский стал жертвой обмана Бари Алибасова Актер Станислав Садальский не мог остаться в стороне, когда стало известно о госпитализации Бари Алибасова, пережившего тяжелое химическое отравление.

Политика Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд: брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.

Политика Путин назвал последствия нежелания стран признать многополярность мира Упорное нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к росту напряженности и подрыву стратегической стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма" Организованный Государственной думой форум проходит в Москве 1-3 июля.

Политика Совет Европы просит у России еще €55 млн Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.

Политика В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.

Происшествия СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.

Общество Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.