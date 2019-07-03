Общество

Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»Коммерсантъ 03:32

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет. Эти деньги пойдут на полную реконструкцию столичного спорткомплекса (СК) «Олимпийский», говорится в пресс-релизе банка.
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Сбербанк выдаст кредит на 39 млрд рублей для реконструкции СК «Олимпийский»

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Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»

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ТАСС03:11

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Интерфакс04:54

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News.ru03:00

Сбербанк выделит почти 40 млрд руб. на обновление СК «Олимпийский»

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
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