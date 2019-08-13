Услуга действует для всех клиентов. Пользователи Сбербанка в России могут снимать наличные в банкоматах по коду смс-сообщения. Уточняется, что ранее эта услуга действовала только в 27 регионах страны.

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС по всей России

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