Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС по всей РоссииМой Брянск 04:01
Услуга действует для всех клиентов. Пользователи Сбербанка в России могут снимать наличные в банкоматах по коду смс-сообщения. Уточняется, что ранее эта услуга действовала только в 27 регионах страны.
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Политика
Володин объяснил указ Зеленского о гражданстве для россиян
Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 16:17
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Происшествия
Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга
Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 03:10
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Спустя год «Форд» может двигаться, теперь проблема в лифтах
Работают только два из 11 лифтов, предназначенных для доставки на полетную палубу боеприпасов, которыми должны снаряжаться базирующиеся на авианосце самолеты.
Обновлено в 20:03
Политика
Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО
Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Ещё шесть человек получили ранения.
Обновлено в 11:47
Технологии
Айсберги задерживают будущее потепление Южного полушария
Обновлено вчера в 15:25
Технологии
Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей
Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветёлкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено вчера в 22:07
Авто
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей
Обновлено в 09:26
Финансы
Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песо
Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion снизил обменный курс национальной валюты почти на 11 процентов — доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Опровергнута эвакуация жителей села рядом с полигоном ВМФ
Ранее во вторник жители Неноксы, рядом с которой располагается 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, рассказали журналистам, что утром 14 августа их эвакуируют.
Обновлено в 09:19
Общество
В магазинах внедряют видеораспознавание в целях безопасности
В магазинах внедряют видеораспознавание в целях безопасности Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» вышел на рынок систем распознавания лиц, внедрив решение для борьбы с воровством в магазинах сети «Семья» в Перми и Пермском крае.
Обновлено в 19:00
Футбол
Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»
Обновлено в 11:52
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено в 17:57
Авто
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 15:27
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено в 06:09
Музыка
Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни
Поэт и музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи, об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 18:26
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Общество
Наводнение в Хабаровском крае может затронуть 18 тысяч человек
В «зоне риска» живут 18468 человек, подтопление может затронуть 3388 домов и 70 социальных объектов.
Обновлено в 20:04
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью
Без вреда для здоровья можно съедать две столовые ложки меда в первой половине дня, но польза продукта значительно преувеличена, поэтому к нему следует относиться как к обычному лакомству, а вот сочетание меда с алкоголем и употребление медовухи может вызывать цирроз печени, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 20:22
Экономика
Центробанк недосчитался на рынке труда около 500 тыс. предпенсионеров
По данным Росстата, на рынке труда число предпенсионеров сократилось почти на полмиллиона человек (476 тыс.), а количество "молодых" пенсионеров — на 129 тыс. По оценке экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры россиян за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Обновлено в 16:19
Политика
Появилось видео с Путиным, опустившимся на колено перед юной балериной
Российский президент Владимир Путин преклонил колено перед юной балериной. Видео разместило в твиттере РИА "Новости".
Обновлено в 18:11
Футбол
«Леганес» выкупил Омеруо у «Челси»
Защитник «Челси» Кеннет Омеруо продолжит карьеру в «Леганесе». Футболист подписал с клубом пятилетний контракт.
Обновлено в 18:53
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика
Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»
Московский арбитражный суд 13 августа признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и ввел в компании процедуру наблюдения.
Обновлено в 14:51