Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском 03:29

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сбербанк запустил услугу переводов с получением денег в банкоматах без карт

РИА Новости03:40

Сбербанк запустил услугу по получению наличных через СМС по всей России

DP.RU03:33

Сбербанк запустил сервис перевода средств в банкоматах по SMS-коду для всех клиентов

ФАН02:59

Получение наличных по СМС в банкоматах Сбербанка стало доступно по всей России

Коммерсантъ03:21

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

RT на русском03:29

Сбербанк запустил услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

ТАСС02:03

Сбербанк переводит аккредитивный бизнес юрлиц в онлайн

SIA.ru10 августа в 06:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Футбол

Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и поблагодарил болельщиков

Обновлено в 01:23
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:25
Экономика

Верховный суд встал на сторону ипотечников

В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее

Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Авто

Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд

Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено 11 августа в 21:39
Футбол

Мирча Луческу может возглавить московское «Динамо»

Обновлено вчера в 11:32
Политика

Член Совфеда осудил действия полиции против оппозиции в Москве

Обновлено в 02:59
Технологии

«Супер Дупер графика»: разработчики Minecraft отказались от дополнения

Разработчики из Mojang отказались от разработки «Супер Дупер графического пака» для Minecraft.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Культура

В Херсонесе открывается Международный фестиваль оперы и балета

Откроет фестиваль 13 августа сюита из балета Арама Хачатуряна «Спартак» с участием мировых звезд — Сергея Полунина (Россия), Осиэль Гюнео (Куба), Лауретты Саммерскейлы (Великобритания) и Цейзель Приски (Австрия).
Обновлено в 02:32
Общество

Минпросвещения передумало вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

Руководитель Министерства просвещения РФ Ольга Васильева объявила о решении министерства не нагружать выпускников колледжей и техникумов обязательной сдачей ЕГЭ.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова

Обновлено в 03:14
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Ксении Собчак придают уверенности брендовые вещи

Журналистка и политик Ксения Собчак открыто призналась в том, что брендовые вещи придают ей уверенности.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

Обновлено вчера в 09:11
Общество

Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов

Обновлено вчера в 16:48
Политика

Мадуро создал новое министерство

Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о создании в стране нового ведомства — Министерства по туризму и внешней торговле.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна

В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.
Обновлено в 02:26
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие

Турция может купить российские Су-35

Обновлено 11 августа в 20:56
Футбол

Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА

Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.
Обновлено в 02:46
Общество

Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное