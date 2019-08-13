Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском 03:29
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:25
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Футбол
Мирча Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено вчера в 11:32
Технологии
«Супер Дупер графика»: разработчики Minecraft отказались от дополнения
Разработчики из Mojang отказались от разработки «Супер Дупер графического пака» для Minecraft.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Культура
В Херсонесе открывается Международный фестиваль оперы и балета
Откроет фестиваль 13 августа сюита из балета Арама Хачатуряна «Спартак» с участием мировых звезд — Сергея Полунина (Россия), Осиэль Гюнео (Куба), Лауретты Саммерскейлы (Великобритания) и Цейзель Приски (Австрия).
Обновлено в 02:32
Общество
Минпросвещения передумало вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
Руководитель Министерства просвещения РФ Ольга Васильева объявила о решении министерства не нагружать выпускников колледжей и техникумов обязательной сдачей ЕГЭ.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Ксении Собчак придают уверенности брендовые вещи
Журналистка и политик Ксения Собчак открыто призналась в том, что брендовые вещи придают ей уверенности.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Мадуро создал новое министерство
Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о создании в стране нового ведомства — Министерства по туризму и внешней торговле.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна
В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено 11 августа в 20:56
Футбол
Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА
Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.
Обновлено в 02:46
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40