Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском вчера в 03:29
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
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Получение наличных по СМС в банкоматах Сбербанка стало доступно по всей России
Коммерсантъвчера в 03:21
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