Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском 03:29
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
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Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Происшествия
На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей
Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.
Обновлено в 07:30
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Религия
Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Политика
ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Безсмертный прокомментировал свое увольнение
Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что президент Украины Владимир Зеленский уволил его из-за "публичной позиции" по урегулированию в регионе.
Обновлено в 11:44
Культура
На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси
Обновлено в 01:23
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Гаджеты
Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии
Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Хоккей
Челябинский «Трактор» завоевал кубок губернатора
Стоит отметить, что ранее «Трактор» дважды побеждал на Кубке губернатора Челябинской области – в 2013 и 2016 годах.
Обновлено в 13:23
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Общество
И дождь, и ветер, и град, и гроза…
Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Футбол
РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова
Главный арбитр матча ЦСКА - "Сочи" пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков должен был показать красную карточку защитнику сочинской команды Ивану Миладиновичу.
Обновлено в 11:37
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку
Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52