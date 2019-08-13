Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском 03:29

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Получение наличных по СМС в банкоматах Сбербанка стало доступно по всей России

Коммерсантъ03:21

Сбербанк расширил на всю страну систему получения переводов по СМС

РБК04:19

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

RT на русском03:29

Сбербанк расширил услугу получения переводов в банкоматах на всю Россию

News.ru04:32

Переводы с получением наличных в банкоматах Сбербанка теперь по всей России

CNews03:09

Сбербанк запустил сервис перевода средств в банкоматах по SMS-коду для всех клиентов

ФАН02:59

Сбербанк запустил услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

ТАСС02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье

Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу

Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.
Обновлено в 07:30
Политика

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Религия

Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас

Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Политика

ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Челябинских школьников, возвращавшихся из Крыма, сняли с автобуса

Обновлено в 07:02
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Футбол

Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Общество

Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве

В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Космос

«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»

Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Обновлено в 04:14
Политика

Безсмертный прокомментировал свое увольнение

Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что президент Украины Владимир Зеленский уволил его из-за "публичной позиции" по урегулированию в регионе.
Обновлено в 11:44
Культура

На аукцион выставят репродукции работ Бэнкси

Обновлено в 01:23
Общество

Опубликован список самых востребованных профессий в России

ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Гаджеты

Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии

Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Хоккей

Челябинский «Трактор» завоевал кубок губернатора

Стоит отметить, что ранее «Трактор» дважды побеждал на Кубке губернатора Челябинской области – в 2013 и 2016 годах.
Обновлено в 13:23
Общество

В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость

В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Общество

И дождь, и ветер, и град, и гроза…

Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Футбол

РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова

Главный арбитр матча ЦСКА - "Сочи" пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков должен был показать красную карточку защитнику сочинской команды Ивану Миладиновичу.
Обновлено в 11:37
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Здоровье

Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку

Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное