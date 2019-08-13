Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском 03:29
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
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Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Футбол
Франк де Бур считает смешной борьбу за равенство зарплат в мужском и женском футболе
Голландский тренер Франк де Бур, который ранее руководил «Кристал Пэлас», а сейчас работает в «Атланте Юнайтед», заявил, что попытки борьбы с неравенством зарплат в женском и мужском футболе выглядят смешными.
Обновлено в 07:10
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Трамп рассчитывает на изменение позиции КНР по закупкам продукции США
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на изменение позиции властей КНР по поводу крупных закупок сельхозпродукции у США.
Обновлено в 11:40
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг
13 августа стало известно, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории и доклада Макларена.
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.
Обновлено в 12:28
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области
На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:02
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Нейропсихолог Наталья Семенова рассказала об особенностях левшей
Наталья Семенова утверждает, что в реальности леворукость не является аномалией, отклонением: в природе существуют животные-левши.
Обновлено в 07:26
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
Обновлено в 12:03
Происшествия
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Футбол
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram
Обновлено в 10:21
Футбол
Букмекеры оценили шансы «Краснодара» пройти «Порту» в Лиге чемпионов
Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, оценивают вероятность выхода футбольного клуба "Краснодар" в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам двухраундового противостояния с португальским "Порту" в 2%.
Обновлено в 11:05
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 10:23
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина
Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 16:30
Политика
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12