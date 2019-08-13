Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском 03:29

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
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Сбербанк расширил услугу получения переводов в банкоматах на всю Россию

News.ru04:32

Сбербанк расширил на всю страну систему получения переводов по СМС

РБК04:19

Сбербанк запустил услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

ТАСС02:03

Получение наличных по СМС в банкоматах Сбербанка стало доступно по всей России

Коммерсантъ03:21

Переводы с получением наличных в банкоматах Сбербанка теперь по всей России

CNews03:09

Сбербанк запустил сервис перевода средств в банкоматах по SMS-коду для всех клиентов

ФАН02:59

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

RT на русском03:29
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Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на изменение позиции властей КНР по поводу крупных закупок сельхозпродукции у США.
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На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
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Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
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В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
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Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
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Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
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Происшествия

Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка

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Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram

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Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра

Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
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Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

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США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
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Общество

В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
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