Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском 03:29

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
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