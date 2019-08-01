Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовRT на русском 03:29
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.
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Акционерное общество: вопросы корпоративного управления 04:47
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Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
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Политика
Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому
Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Беглов на дебатах назвал себя беспартийным
На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
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Обновлено 11 августа в 04:11
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В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
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Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Происшествия
На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек
На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.
Обновлено в 04:27
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т–72
Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т–72Б3.
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может не выехать за границу из-за долгов
Приставы выступили с требованием запретить российской актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за пределы страны.
Обновлено в 03:53
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Блогеры сравнили динамику Renault Arkana и Lada Vesta Sport
На Youtube появилось видео со сравнением совершенно разных моделей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 02:37
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Пострадавшей на митинге москвичке грозят обязательные работы
Участница несогласованного митинга в Москве Дарья Сосновская, получившая травмы при задержании, может быть наказана штрафом или обязательными работами.
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Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Тренер «Селтика» не хочет, чтобы Форрест уходил в «Зенит»
Наставник «Селтика» Нил Леннон не подтвердил интерес «Зенита» к полузащитнику шотландского клуба Джеймсу Форресту.
Обновлено в 03:29
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
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Невеста Тимати на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле
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В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
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В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
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Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Культура
Центробанк выпустил монеты «Бременские музыканты»
Обновлено вчера в 04:43
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47