Экономика
Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной картыВедомости 01:36
Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Чуть позже опция появится и в мобильном приложении.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Происшествия
Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются
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Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Вечный король: правда ли, что Майкл Джексон инсценировал смерть?
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков 25 июня прокомментировал намерения главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию, если полномочия Москвы восстановят.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане
Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.
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Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
Женщина приняла беременность за рак
Жительница британского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, приняла беременность за злокачественную опухоль.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
Мускулистая ворона озадачила пользователей сети
Пользователь Twitter под ником LIWJATAN опубликовал видео, на котором ворона стоит в нестандартной позе, опираясь на крылья, из-за чего они выглядят довольно мускулистыми.
Обновлено в 00:30
Футбол
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Наука
Химики Уральского университета создали беспохмельное пиво
Обновлено в 00:58
Футбол
Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20
Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
Обновлено вчера в 21:01
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Новая церковь Украины отобрала у Филарета управление епархией
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) отделяется, потому что выданный ПЦУ томос не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит ее в зависимость от Константинополя.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Правительство выделило средства на общежития СФУ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому правительство РФ предоставит 1,685 миллиарда рублей на строительство общежитий студенческого городка Сибирского федерального университета (СФУ), соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:34
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме
Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье
Единый диспетчерский центр скорой помощи откроют в Забайкалье
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 01:41
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Гаджеты
Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона
Обновлено вчера в 11:49
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 07:53
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В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19