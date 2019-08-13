Экономика

Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без картBFM.ru 06:16

Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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