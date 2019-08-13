Экономика
Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без картBFM.ru 06:16
Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Обновлено в 06:13
Политика
Путин 19 августа обсудит с Макроном во Франции ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин 19 августа посетит с визитом Францию, где обсудит с президентом страны Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине и продолжение работы в нормандском формате.
Обновлено в 06:35
Общество
Фракция «Единой России» поддержала сокращение рабочей недели
Госдума готова обсуждать сокращение рабочей недели до четырех дней уже в сентябре, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено в 07:47
Политика
Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера
Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.
Обновлено в 07:23
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции
«По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался после разрыва с Майли Сайрус
29-летний австралийский актер Лиам Хемсворт высказался о своем разводе с американской поп-звездой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 11:03
Гаджеты
Xiaomi запатентовала свой первый раскладной смартфон
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Наука
Чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные проступки
Ученые из США выяснили, что чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные и незначительные проступки.
Обновлено 11 августа в 06:20
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
К Японии приближается тайфун «Кроса»
Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Обновлено в 04:35
Здоровье
В Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи арестантам
Согласно подготовленному документу, паллиативную помощь предлагается оказывать осужденным и арестантам в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей
Американские автопроизводители, особенно концерн Ford, не первый раз используют трюк: на момент дебюта модели объявляют предварительные параметры отдачи моторов, а перед самым запуском в продажу приносят сюрприз — финальные данные оказываются лучше.
Обновлено в 03:56
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Происшествия
Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали
Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Футбол
Защитника «Сочи» вызвали на заседание КДК из-за эпизода с Чаловым
Защитник "Сочи" Иван Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за инцидента с нападающим московского ЦСКА Федором Чаловым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает RT.
Обновлено в 07:54
Политика
Данилюк заявил, что Украине нужен транзит российского газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина подумывает над продлением соглашения с Россией о транзите газа или подписанием нового.
Обновлено в 05:24