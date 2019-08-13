Экономика

Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без картBFM.ru 06:16

Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Сбербанк расширил услугу получения переводов в банкоматах на всю Россию

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Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

RT на русском03:29

Получение наличных по СМС в банкоматах Сбербанка стало доступно по всей России

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ФАН02:59

Сбербанк запустил услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

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Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
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В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
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В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

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