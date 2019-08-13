Экономика

Сбербанк ввел услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовНевские Новости вчера в 12:43

В Сбербанке рассказали о новой, уже доступной для всех россиян, услуге для клиентов: теперь можно получать наличные в банкоматах по коду из СМС-сообщения.
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Сбербанк расширил услугу получения переводов в банкоматах на всю Россию

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