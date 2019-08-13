Экономика
Сбербанк ввел услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовНевские Новости вчера в 12:43
В Сбербанке рассказали о новой, уже доступной для всех россиян, услуге для клиентов: теперь можно получать наличные в банкоматах по коду из СМС-сообщения.
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Получение наличных по СМС в банкоматах Сбербанка стало доступно по всей России
Коммерсантъвчера в 03:21
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Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
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Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
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Обновлено вчера в 01:09
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Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
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Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
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Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта
Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом Дельфин, Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.
Обновлено вчера в 15:23
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Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил начать с Дальнего Востока эксперимент по новой системе управления лесным хозяйством, основанной на космическом мониторинге.
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Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать качественную вареную колбасу, сообщает kp.ru.
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В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
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Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
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Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено 12 августа в 19:22