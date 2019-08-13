Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения. Ранее данной опцией могли воспользоваться клиенты из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

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