В Сбербанке рассказали о новой, уже доступной для всех россиян, услуге для клиентов: теперь можно получать наличные в банкоматах по коду из СМС-сообщения.

Сбербанк ввел услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

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