Экономика
Сбербанк ввел услугу по получению наличных через СМС для всех клиентовНевские Новости 12:43
В Сбербанке рассказали о новой, уже доступной для всех россиян, услуге для клиентов: теперь можно получать наличные в банкоматах по коду из СМС-сообщения.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено 11 августа в 21:20
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Здоровье
В Новосибирской области растёт общая заболеваемость населения
Общая заболеваемость населения Новосибирской области за три года, с 2015 по 2018 год, увеличилась на 3,8% — с 1 638 человек на 1 тысячу населения до 1 702.
Обновлено в 09:07
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша
Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Появилось видео с Путиным, опустившимся на колено перед юной балериной
Российский президент Владимир Путин преклонил колено перед юной балериной. Видео разместило в твиттере РИА "Новости".
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:14
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Новый рекорд по количеству автомобилей зафиксирован на Крымском мосту. Как и в прошлом году, он пришёлся на 12 августа.
Обновлено в 04:40
Политика
Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии
Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру.
Обновлено в 16:50
Авто
АвтоВАЗ озвучил сроки появления Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.
Обновлено в 05:17
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил наиболее востребованные профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Здоровье
Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха
В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.
Обновлено в 11:03
Интернет
Facebook платил за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:59
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Футбол
Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»
Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия.
Обновлено в 06:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Японии застрелили вышедшего в город медведя
Хищника заметили в городе Саппоро с населением около двух миллионов человек В жилом районе японского города Саппоро охотники застрелили медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 21:01
Происшествия
В аэропорту Гонконга наводят порядок
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Эксперты оценили слова Трампа о ракете с ядерным двигателем
США вряд ли ведут разработку ракет с ядерной силовой установкой, а президент Дональд Трамп просто не в курсе этого, считают эксперты.
Обновлено в 19:08
Музыка
Менеджер Дельфина рассказал о самочувствии музыканта
Директор и менеджер исполнителя Андрея Лысикова, более известного под творческим псевдонимом «Дельфин», Владимир Тепляков рассказал «Звезде» о состоянии здоровья музыканта, у которого резко ухудшилось самочувствие во время работы на студии.
Обновлено в 15:23
Технологии
В России изменили концепцию развития 5G
В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Политика
Путин и строители «Тавриды» разошлись в данных о длине трассы
В начале встречи Путин и руководители строительства разошлись в данных о длине трассы.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Полицейский автомобиль сбил пешехода в Великобритании
Женщина доставлена в больницу Полицейская машина сбила женщину в Лондоне, передает LBC.
Обновлено в 20:36