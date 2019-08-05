Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитамРБК 01:30
Сбербанк временно снижает минимальные ставки по потребкредитам, сообщила РБК пресс-служба организации, до 11,4% вместо действовавших 12,9%. Пониженные ставки по потребкредитам Сбербанка будут действовать с 6 августа до 30 сентября.
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Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
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Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
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Обновлено в 01:19
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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
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Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
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Обновлено в 03:35
Армия и оружие
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Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
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Политика
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Обновлено вчера в 10:50
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено вчера в 15:03
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В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом
Как пишет «Страна.ua», Дубинский заявил, что для окончания боевых действий в Донбассе, Украина должна для себя решить: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт» путем построения на границе стены.
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Политика
В «Слуге народа» назвали «идеального премьера» для Зеленского
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