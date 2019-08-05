Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.

с чего всё началось

Сбербанк временно снижает минимальные ставки по потребкредитам, сообщила РБК пресс-служба организации, до 11,4% вместо действовавших 12,9%. Пониженные ставки по потребкредитам Сбербанка будут действовать с 6 августа до 30 сентября.

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