Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитамРБК 01:30
Сбербанк временно снижает минимальные ставки по потребкредитам, сообщила РБК пресс-служба организации, до 11,4% вместо действовавших 12,9%. Пониженные ставки по потребкредитам Сбербанка будут действовать с 6 августа до 30 сентября.
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с чего всё началось
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба госбанка.Ведомостивчера в 06:10
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США завершили разработку эскизного проекта гиперзвукового оружия
Компания Raytheon в сотрудничестве с Агентством перспективных исследований в области обороны США (DARPA) завершила разработку эскизного проекта в рамках инициативы по созданию гиперзвукового тактического планирующего блока Tactical Boost Glide (TBG).
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Массовая драка произошла в Москве
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Обновлено в 05:29
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В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы
По данным ведомства, сообщение о массовой гибели рыбы поступило спасателям 6 августа, после этого на место выехали сотрудники 14-го отряда федеральной противопожарной службы по РБ, которые подтвердили информацию.
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Обновлено в 06:06
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Патриарх Кирилл обратился к Трампу после массовых расстрелов в США
Патриарх Кирилл отправил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором принес соболезнования в связи с массовыми расстрелами граждан в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.
Обновлено в 05:52
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«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
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Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
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Шарапова неудачно выступила в первом круге на турнире в Торонто
Напомним: в последний раз после допингового скандала Шарапова выходила на корт на Уимблдоне, где также проиграла в первом круге.
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Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско»
Тайфун движется со стороны тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что он покинет территорию Японии этим вечером.
Обновлено вчера в 22:05
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
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Обновлено 04 августа в 04:45
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Обновлено в 06:16
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В Германии рассказали о новой холодной войне России и США
Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией.
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Армия и оружие
Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя
КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
Обновлено в 05:02
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Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:20
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В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
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