Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитамВедомости 03:38
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации. Снижение составило 1,5 процентных пункта – с 12,9 до 11,4%.
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Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
В партии «Слуга народа» назвали Богдана идеальным премьером для Зеленского
Депутат партии "Слуга народа" и журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский считает лучшим кандидатом на пост генпрокурора Украины юриста и бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, на должность премьера - главу офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 04:50
Общество
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15
Политика
Роухани назвал конфликт с Ираном матерью всех войн
«Мир с Ираном — мать всего мира, а война с Ираном — мать всех войн», — цитирует Роухани Reuters.
Обновлено в 04:29
Теннис
Касаткина обыграла Кербер в первом круге турнира в Торонто
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер в первом круге турнира в Торонто.
Обновлено в 00:54
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
Товары с AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи
Как ранее сообщали «Кубанские новости», маркетплейс AliExpress в России начинает работу с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу
Власти Кабардино-Балкарии окажут необходимую помощь семье чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая утонула во время шторма в Севастополе, пытаясь спасти свою подругу, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 03:25
Политика
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Госслужащие попросили увеличить командировочные
В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Авто
LADA Granta в июле стала самой продаваемой моделью в России
Обновлено в 03:50
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено вчера в 11:05
Интернет
Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G
Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири
Основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем.
Обновлено вчера в 07:35
Транспорт
Власти Грузии временно закроют дорогу к границе с Россией
Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по магистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс с 7 по 9 августа временно будет ограничено из-за ремонта асфальтного покрытия в одном из тоннелей.
Обновлено в 04:24
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55