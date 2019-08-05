Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитамВедомости 03:38

Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации. Снижение составило 1,5 процентных пункта – с 12,9 до 11,4%.
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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

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