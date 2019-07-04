Экономика
Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов РоссииКоммерсантъ вчера в 13:12
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала топ-50 самых дорогих брендов России. Третий раз подряд лидером рейтинга стал Сбербанк. Аналитики оценили стоимость его бренда в 842,1 млрд руб.— на 25,6% выше, чем в прошлом году.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
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Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
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Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
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Движение по Союзному проспекту в Москве осложнено из-за ДТП
Движение автомобилей по Союзному проспекту на востоке Москвы осложнено из-за ДТП с участием автобуса и легковушки.
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Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
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В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
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В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
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В США создали гравитационный спа-салон для астронавтов
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Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
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Инсайдер: The Last of Us Part 2 выйдет в феврале 2020 года
Обновлено в 03:59
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Путин обвинил НАТО в уничтожении государственности Ливии
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в четверг обвинил военных НАТО в уничтожении государственности Ливии.
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Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева
Актер Тимур Еремеев, известный по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», получил еще большую популярность после того, как заявил, что является внебрачным сыном народного артиста Спартака Мишулина.
Обновлено в 04:10
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено 03 июля в 07:34
Общество
Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Кино
Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем Marvel
Актер может появиться в продолжениях «Капитана Марвел» или «Тора» в роли суперзлодея.
Обновлено в 03:29
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Авто
Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
По данным Autocar, компания Mitsubishi новый «Лансер» создаст на тележке нового Megane, а для Lancer Evolution будут использовать Megane R.S. Между тем, дизайнер портала «Колёса» решил показать, как может выглядеть модель.
Обновлено в 05:19
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено вчера в 14:42
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено вчера в 06:00
Политика
В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что страна может стать арктическим игроком.
Обновлено в 04:20