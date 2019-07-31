Финансы

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%Интерфакс 03:59

Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка. В первом полугодии банк получил чистую прибыль по МСФО в 476,9 млрд рублей, что на 11,6% больше показателя годом ранее.
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Сбербанк во II квартале 2019 года увеличил чистую прибыль на 16,3%

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Чистая прибыль Сбербанка во II квартале выросла на 16,3%

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Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I полугодии выросла на 11,6%

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