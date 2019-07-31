Финансы

Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублейТАСС 03:41

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей. Это следует из сообщения банка.
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Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублей

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Чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 11,6%

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