Экономика

Сбербанк вновь стал самой дорогой российской компанией
Известия
15:09

Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже. Общая стоимость акций организации на закрытии торгов 22 ноября достигла 4 трлн 435,4 млрд рублей. На втором месте оказалась компания «Роснефть».
Известия15:09

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Сбербанк опять стал самой дорогой компанией РФ

News.ru20:27

Сбербанк вновь стал самой дорогой российской компанией

Известия15:09

Сбербанк стал самой дорогой российской компанией

РИА Новости14:26

Сбербанк снова стал самой дорогой компанией в России

Life.ru13:33

Сбербанк снова стал самой дорогой компанией России

ТАСС11:48

Сбербанк вернул лидерство по капитализации среди российских компаний

Ведомости11:00

Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России

Говорит Москва11:58
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Экономика

Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года

Правительство РФ утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 22:08
Экономика

Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, выступая на встрече со студентами финансового института при правительстве России, заявил, что строительство аэропорта в республике экономически нецелесообразно, передает ТАСС.
Обновлено в 20:28
Экономика

Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии

Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 16:58
Финансы

Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения

Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 20:17
Энергетика

Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль

Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат.
Обновлено в 21:33
Экономика

Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора

Райкин вступил в должность 1 декабря. Сейчас гендиректором НРА является Сергей Васильев.
Обновлено в 16:58
Финансы

Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли

Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 18:03
Финансы

С улиц уберут электронные табло курсов валют

Информация о курсах иностранных валют может размещаться только внутри помещений уполномоченных банков, а не на улице.
Обновлено в 15:33
Экономика

США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту

США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту Введение США и Китаем защитных пошлин на взаимные поставки привело к резкому росту объема импорта, подпадающего под новые торговые ограничения — всего за последние полгода этот показатель вырос в шесть раз, до $481 млрд, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 16:58
Экономика

«Роснефть» высказала ФАС претензии к трейдерам на сырьевой бирже

Компания выразила претензии к трейдерам, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 10:54
Экономика

Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка

Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено в 11:49
Энергетика

Подарок к Дню благодарения. Американские акции завершили торги ростом

Инвесторы получили неплохой подарок к Дню Благодарения: в канун торжества акции в большинстве своем завершили торги в плюсе.
Обновлено в 10:19
Политика

В ОЭСР считают, что Мексика теряет из-за коррупции до $115 млрд в год

В 2017 году ВВП Мексики составил порядка $1,15 трлн.
Обновлено в 18:27
Экономика

Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей

На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 22:06
Экономика

Moody's повысило рейтинг Evraz до " Ba1 " со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг горно-металлургической компании Evraz Group S. A. до "Ba1" с "Ba2", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 21:18
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