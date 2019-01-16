Экономика
Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании РоссииВедомости 12:18
Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Экономика
Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира
"Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - сказал Кудрин.
Обновлено в 05:54
Экономика
Путин не удивился росту цен в начале 2019 года
Президент России Владимир Путин не увидел «ничего необычного» в росте цен в начале 2019 года, однако на совещании попросил чиновников правительства контролировать ситуацию с инфляцией, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:23
Экономика
Чубайс назвал Россию энергорасточительной и бедной страной
Россия является «одной из самых энергорасточительных стран» в мире, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Х Гайдаровского форума.
Обновлено в 09:06
Экономика
Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне»
Все основные индексы фондового рынка США завершили торги в плюсе на 0,5−1,5%, 15 января передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:52
Энергетика
«Новатэк» отчитался об увеличении добычи и продажи газа
Добыча жидких углеводородов увеличилась на 0,2% до 11,8 млн т. По предварительным данным, "Новатэк" реализовал 72,12 млрд куб. м природного газа, включая СПГ.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Депутат Рады рассказал о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев
С первого января следующего года цена на газ для жителей Украины вырастет до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом, об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, запись его выступления опубликована на YouTube-канале украинского парламента.
Обновлено в 17:22
Энергетика
Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 году
Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, может в 2020 году начать трейдинг сжиженного природного газа, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 15:57
Экономика
Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям
Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
Обновлено в 03:23
Финансы
ЦБ видит варианты диверсификации золотовалютных резервов
Банк России видит варианты диверсификации резервов, в том числе за счет увеличения доли юаня, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 07:13
Экономика
Под электронный ключ: сделки с жилой недвижимостью перейдут в онлайн
Документ уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон, рассказали «Известиям» в министерстве.
Обновлено в 16:02
Экономика
Собянин усомнился в росте роли малого бизнеса в экономике
Мэр Москвы Сергей Собянин не верит в возможность изменения структуры российской экономики.
Обновлено в 04:02
Экономика
Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр»
Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре.
Обновлено в 05:03
Финансы
Орешкин не видит резких перекосов на валютном рынке
В настоящее время на российском валютном рынке не наблюдается резких перекосов, как в сентябре 2018 года, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 08:56
Экономика
IT-разработчик Veeam Software привлек $500 млн
Швейцарский производитель программного обеспечения Veeam Software, созданный в 2006 г. Андреем Бароновым и Ратмиром Тимашевым, привлек инвестиции американского венчурного фонда Insight Venture Partners и пенсионного фонда Канады Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).
Обновлено в 10:00
Экономика
Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров
Консалтинговая компания Wealth-X опубликовала список стран, в которых в ближайшие годы будет расти число долларовых миллионеров (владеющих состоянием от $1 млн до $30 млн — High Net Worth, HNW).
Обновлено в 12:02