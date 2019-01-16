Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании РоссииВедомости 12:18

Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.

Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России

Экономика Экономика Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира "Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - сказал Кудрин.

Экономика Экономика Путин не удивился росту цен в начале 2019 года Президент России Владимир Путин не увидел «ничего необычного» в росте цен в начале 2019 года, однако на совещании попросил чиновников правительства контролировать ситуацию с инфляцией, передает корреспондент РБК.

Экономика Экономика Чубайс назвал Россию энергорасточительной и бедной страной Россия является «одной из самых энергорасточительных стран» в мире, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Х Гайдаровского форума.

Экономика Экономика Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне» Все основные индексы фондового рынка США завершили торги в плюсе на 0,5−1,5%, 15 января передает агентство Reuters.

Энергетика Энергетика «Новатэк» отчитался об увеличении добычи и продажи газа Добыча жидких углеводородов увеличилась на 0,2% до 11,8 млн т. По предварительным данным, "Новатэк" реализовал 72,12 млрд куб. м природного газа, включая СПГ.

Энергетика Энергетика Депутат Рады рассказал о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев С первого января следующего года цена на газ для жителей Украины вырастет до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом, об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, запись его выступления опубликована на YouTube-канале украинского парламента.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 году Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, может в 2020 году начать трейдинг сжиженного природного газа, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию.

Экономика Экономика Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.

Финансы Финансы ЦБ видит варианты диверсификации золотовалютных резервов Банк России видит варианты диверсификации резервов, в том числе за счет увеличения доли юаня, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме.

Экономика Экономика Под электронный ключ: сделки с жилой недвижимостью перейдут в онлайн Документ уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон, рассказали «Известиям» в министерстве.

Экономика Экономика Собянин усомнился в росте роли малого бизнеса в экономике Мэр Москвы Сергей Собянин не верит в возможность изменения структуры российской экономики.

Экономика Экономика Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр» Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре.

Финансы Финансы Орешкин не видит резких перекосов на валютном рынке В настоящее время на российском валютном рынке не наблюдается резких перекосов, как в сентябре 2018 года, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Экономика Экономика IT-разработчик Veeam Software привлек $500 млн Швейцарский производитель программного обеспечения Veeam Software, созданный в 2006 г. Андреем Бароновым и Ратмиром Тимашевым, привлек инвестиции американского венчурного фонда Insight Venture Partners и пенсионного фонда Канады Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).