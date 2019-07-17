Финансы

Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на МосбиржеТАСС 03:25

2 фото
В начале июля Сбербанк уступил первенство по капитализации "Газпрому". Однако 17 июля акции газовой монополии упали на 7%, до 221,29 рубля за бумагу на фоне дивидендной отсечки. В результате капитализация компании сократилась до 5,25 трлн рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже

ТАСС03:25

Кульминация дивидендов России

Finam.Ru03:20

Российский рынок акций начал торги в минусе

Финмаркет03:07

Рынок акций РФ падает вслед за «Газпромом» и «префами» «Сургутнефтегаза»

ПРАЙМ03:18

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

Интерфакс03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Канаде при крушении самолета погибли три человека

Как сообщает CTV News, после того как самолет не вернулся в оговоренное время, а с летевшими на нем людьми пропала связь, на базе подняли тревогу и уведомили об этом местные власти.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Футбол

В английской премьер-лиге поменялся регламент

С сезона-2019/20 английская премьер-лига будет применять новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Общество

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Культура

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Кино

«Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми»

Популярный телевизионный сериал «Игра престолов» удостоился 32 номинаций на премию «Эмми», в том числе, как лучший драматический сериал.
Обновлено в 00:59
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер

Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам

В четверг, 18 июля, Лукашенко и Путин примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Петербурге.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения

Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Западное военное оборудование «пылится» на Украине — министр обороны Канады

Западное военное оборудование, предоставленное Украине, простаивает на складах, заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, сообщило 17 июля информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 00:54
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Политика

На Украине сделают поблажки для русского языка

Послабления могут быть введены для русского и других языков национальных меньшинств в конкретных регионах и в отдельных сферах использования.
Обновлено вчера в 21:06
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Происшествия

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
ещё по теме
Главное