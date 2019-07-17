Финансы

Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на МосбиржеТАСС 03:25

В начале июля Сбербанк уступил первенство по капитализации "Газпрому". Однако 17 июля акции газовой монополии упали на 7%, до 221,29 рубля за бумагу на фоне дивидендной отсечки. В результате капитализация компании сократилась до 5,25 трлн рублей.
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Российский фондовый рынок открылся падением индексов

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Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

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В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

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Эксперты назвали самые ненадежные АКП

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Армия и оружие

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Российские звезды и пользователи напали на Леди Гагу в Instagram

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