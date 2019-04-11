Экономика

Reuters: Сбербанк собирается купить ритейлера «О’кей»Секрет фирмы 06:21

Сбербанк ведёт переговоры о покупке сети продовольственных магазинов «О’кей», чтобы потом её перепродать. Об этом Reuters рассказали источники в отрасли.
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Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Ведомостивчера в 11:46

Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»

РБКвчера в 13:22

Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей»

Интерфаксвчера в 12:09

Reuters: Сбербанк планирует купить сеть «О’Кей»

Коммерсантъвчера в 12:06

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Rambler News Service05:29

Сбербанк не планирует покупать ретейлера «О’кей» в собственных интересах

ТАССвчера в 12:36

Сбербанк не планирует приобретать «О’Кей» в собственных интересах

Говорит Москвавчера в 12:32
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Умер режиссер документального кино Сергей Страхов

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Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

Обновлено в 08:45
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Политика

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Футбол

Свидетель рассказал о визитах в «Кофеманию» известных друзей Кокорина

Обновлено в 09:16
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на Кубани

В Отрадненском районе Кубани упал частный легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:47
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

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Обновлено в 06:15
Политика

Путин: Национальный космический центр обойдется в 25 млрд рублей

Обновлено в 08:54
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

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Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Авто

Электрический Volvo XC40 выйдет на премьеру до конца года

Электрическая версия Volvo XC40 находится в разработке, и ее премьера состоится до конца года.
Обновлено 10 апреля в 09:58
Происшествия

Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки

Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 08:33
Авто

Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana

Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника

Обновлено в 07:56
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу

Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Крис Смоллинг: «Месси понимал, что это вышло случайно»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал, что форвард «Барселоны» Лионель Месси не держит на него обиды за разбитый нос.
Обновлено в 04:37
Происшествия

СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ по Кемеровской области проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.
Обновлено в 08:34
Политика

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
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В Коми вор-сладкоежка украл из магазина 11 тортов

Вор-сладкоежка написал явку с повинной и вернул семь тортов.
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Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

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Музыка

Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен

Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
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