Сбербанк ведет переговоры с фондами о рефинансировании долга AgrokorКоммерсантъ вчера в 21:54

Сбербанк ведет переговоры с фондами о рефинансировании долга Agrokor

Политика Медведев заявил, что обязан быть оптимистом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если не будет оптимистом, то вокруг него будет "оголтелый пессимизм".

Политика В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.

Происшествия ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании Правоохранители приступили к проверке помещений торгово-развлекательного центра "Каширская Плаза" на юге Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия В массовой драке в Москве погибли два человека У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.

Экономика Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Политика «Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Новейшая ракета «Бронебойщик» прошла испытания В России завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты С-8ОФП, известной также как "Бронебойщик".

Происшествия Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 190 квадратных метров Общая площадь обрушения в здании университета в Санкт-Петербурге, по уточненным данным, составила 190 квадратных метров, разрушены 13 аудиторий, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

Политика Медведев пообещал уравнять доходы жителей города и деревни Премьер добавил, что власти будут стремиться к увеличению доходов семей, живущих как в городе, так и в деревне.

Происшествия Участники «Чайфа» потеряли гитары Участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов заявили о пропаже гитар после перелета из Москвы в Екатеринбург.

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Политика Первый президент Украины назвал Донбасс «другой страной» Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Единоборства Минаков потерпел первое поражение в карьере Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.

Политика В Сети обнаружили китайскую базу данных с результатами тотальной слежки за 2,6 млн человек Представитель некоммерческой организации GDI Foundation нашел в свободном доступе базу данных с персональными данными почти 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает РБК.

Спорт Непряева стала третьей в последней гонке перед ЧМ На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье завершилась женская гонка на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом.

Политика Эксперт оценил ожидания Порошенко от президентских выборов на Украине Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он ожидает «прекрасный результат» на предстоящих выборах главы государства.

Происшествия В Петербурге девочка попала в больницу после падения наледи с крыши Тринадцатилетняя девочка госпитализирована, по предварительным данным, после падения на нее наледи с крыши здания в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Преподавательница ИТМО вывела студентов из аудитории за 10 минут до ЧП В одном из Telegram-каналов сообщают, что за 10 минут до обрушения в Университете ИТМО преподавательница обратила внимание на странный треск.